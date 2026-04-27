Yapay zekaya kimyager gibi düşünmeyi öğrettiler! Bilimde yeni dönem

Bilim insanları, yapay zekaya profesyonel bir kimyager gibi düşünmeyi öğreten yeni bir sistem geliştirdi.

Giriş Tarihi: 27.04.2026 13:00

École Polytechnique Fédérale de Lausanne araştırmacıları tarafından geliştirilen "Synthegy" adlı sistem, kimyasal süreçleri adeta bir dil gibi yorumlayarak molekül tasarımında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Bu sistem sayesinde kimyagerler, karmaşık reaksiyon süreçlerini doğal dil kullanarak tarif edebiliyor. Yapay zeka ise farklı reaksiyon yollarını analiz ederek en uygun seçenekleri belirliyor ve nedenlerini açıklıyor. Uzmanlara göre bu teknoloji, kimyasal araştırmalarda karar alma süreçlerini hızlandırabilir ve bilim insanlarının daha verimli çalışmasına katkı sağlayabilir

Duygu Aksoy - Editör
