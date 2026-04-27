Yapay zekaya kimyager gibi düşünmeyi öğrettiler! Bilimde yeni dönem

École Polytechnique Fédérale de Lausanne araştırmacıları tarafından geliştirilen "Synthegy" adlı sistem, kimyasal süreçleri adeta bir dil gibi yorumlayarak molekül tasarımında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Bu sistem sayesinde kimyagerler, karmaşık reaksiyon süreçlerini doğal dil kullanarak tarif edebiliyor. Yapay zeka ise farklı reaksiyon yollarını analiz ederek en uygun seçenekleri belirliyor ve nedenlerini açıklıyor. Uzmanlara göre bu teknoloji, kimyasal araştırmalarda karar alma süreçlerini hızlandırabilir ve bilim insanlarının daha verimli çalışmasına katkı sağlayabilir