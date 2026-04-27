Yıllarca rafında durdu! 1200 yıllık hazine olduğu sonradan anlaşıldı

Anna Lee Dozier, Maryland'deki bir mağazadan satın aldığı seramik vazoyu uzun süre dekoratif bir eşya olarak kullandı. Ancak 2024 yılında Ulusal Antropoloji Müzesi'ni ziyaret ettiğinde benzer eserleri fark ederek şüphelendi. Yetkililere başvurmasının ardından yapılan incelemelerde vazonun M.S. 200-800 yılları arasına ait gerçek bir Maya eseri olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine eser, Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü tarafından incelenmek üzere Meksika'ya iade edildi. Yetkililer, eserin Maya medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu belirtirken, Dozier ise tarihi bir eseri ait olduğu yere teslim ettiği için memnuniyet duyduğunu ifade etti.