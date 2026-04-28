Buzun altından fışkırıyor! 300 derecelik su herkesi şaşırttı
Bilim insanları, Antarktika’nın buzlarla kaplı denizlerinin yaklaşık 1300 metre altında 300 dereceyi aşan sıcak su kaynakları keşfetti. Robot denizaltı ile yapılan araştırmada, bu aşırı koşullarda daha önce görülmemiş canlı türlerinin yaşadığı özel bir ekosistem de gözlemlendi.
Uzmanlara göre bu hidrotermal bacalar, yer kabuğundaki çatlaklardan çıkan süper sıcak sıvılar sayesinde oluşuyor. Güneş ışığının ulaşmadığı bu derinliklerde yaşam, kimyasal tepkimelerle varlığını sürdürüyor.
Zorlu koşullar nedeniyle bugüne kadar doğrudan incelenemeyen bu bölge, yeni keşiflerle birlikte bilim dünyası için büyük önem taşıyor. Araştırmacılar, bu keşfin hem deniz altı yaşamı hem de Dünya'nın jeolojik yapısı hakkında önemli ipuçları sunacağını belirtiyor.
Haber Girişi