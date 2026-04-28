Gezegenin bir tarafı hızla soğuyor! Nedeni sonunda ortaya çıktı

Yapılan modellemeler, gezegenin iç ısısının büyük ölçüde okyanus tabanından dışarı çıktığını gösterdi. Özellikle geniş okyanus alanlarına sahip Pasifik bölgesi, ince yer kabuğu sayesinde ısıyı daha hızlı kaybederken, kıtalar ise adeta yalıtım görevi görerek ısıyı içeride tutuyor.

Bilim insanları, bu durumun Dünya'nın uzun vadeli geleceğini anlamak açısından önemli olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre gezegen zamanla soğumaya devam edecek, ancak bu süreç her bölgede aynı hızda gerçekleşmiyor.