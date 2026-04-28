Kedi sahipleri dikkat! Bu hareketin sebebi düşündüğünüzden farklı

Kedi sahiplerinin sıkça gördüğü o hızlı kafa sallama hareketinin aslında oldukça basit bir açıklaması var. Uzmanlara göre kediler, baş bölgesindeki hassas sinir uçları uyarıldığında refleks olarak başlarını sallar.

Özellikle kulak ve bıyık çevresindeki duyarlı bölgeler kaşındığında ya da temas edildiğinde bu hareket ortaya çıkar. Ayrıca kediler bu sayede kulaklarına kaçan toz, yiyecek ya da diğer küçük parçacıkları temizleyebilir ve tüylerini yeniden düzenleyebilir.

Uzmanlar, bu davranışın çoğu zaman tamamen normal olduğunu belirtirken, eğer kafa sallama sıklaşır ya da farklı belirtilerle birlikte görülürse bir sağlık sorununun işareti olabileceği konusunda uyarıyor.