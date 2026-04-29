Antarktika buzullarının altında 60 yıllık tahmin gerçek oldu: 13 gizemli sinyal

Genellikle "hayalet parçacık" olarak bilinen nötrinoları avlamak için bilim insanları, parçacıkların bir ortamda ışık hızını aşmasıyla oluşan mavi Çerenkov ışığını kullanır. Ancak en yüksek enerjili parçacıkları yakalamak için bu yöntem her zaman yeterli olmuyor. İşte burada devreye 1962'de fizikçi Gurgen Askaryan tarafından teorize edilen Askaryan Etkisi giriyor. Bu teori, yüksek enerjili parçacıkların buz gibi yoğun ortamlarda etkileşime girdiğinde radyo frekanslarında bir sinyal yayacağını öngörüyordu.

Chicago Üniversitesi'nden Philipp Windischhofer ve ekibi, gelişmiş simülasyon tekniklerini kullanarak tespit edilen sinyalleri analiz etti. Sonuçlar, 5,1 sigma güven aralığı ile —yani fizikteki "altın standart" kesinliğiyle— bu sinyallerin Askaryan Etkisi'nden kaynaklandığını doğruladı.

Bu keşif, radyo dalgaları kullanılarak evrenin en yüksek enerjili parçacıklarının izinin sürülebileceğini kanıtlıyor. Gelecekte, kozmik ışınların ulaşamadığı daha derin noktalarda benzer sinyallerin yakalanması, evrenin en gizemli parçacıklarını radyo dalgalarıyla duymamızı sağlayacak. Araştırma, saygın bilim dergisi Physical Review Letters'da yayımlandı.