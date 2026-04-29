Arılar gerçekten sayı sayabiliyor: Yeni araştırma tartışmalara noktayı koydu

Geçmişte yapılan deneylerde arıların sembolleri sayılarla eşleştirebildiği görülmüş, ancak bazı bilim insanları bu durumun bir "sayma" işlemi değil, görüntüdeki detay yoğunluğuna verilen bir tepki olduğunu savunmuştu. Eleştirmenlere göre arılar, daha fazla nesne olan kartları sadece "daha kalabalık" veya "daha karmaşık" gördükleri için seçiyordu.

İnsan Gözüyle Değil, Arı Gözüyle Bakış

Trento ve Monash Üniversitelerinden araştırmacılar, bu kez verileri insan merkezli bir bakış açısıyla değil, arıların bileşik göz yapısını ve düşük çözünürlüklü görme kapasitesini modelleyerek yeniden inceledi. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı: Arıların bulanık görüş dünyasında, nesne sayısı arttıkça görsel karmaşıklık her zaman artmıyor. Yani arıların "görsel kestirme yolları" kullanarak hile yapma şansı aslında sanılandan çok daha düşük.

Zoolog Scarlett Howard, hayvan zekasını anlamak için dünyayı onların gözünden görmenin şart olduğunu vurguluyor. Bu çalışma, minik beyinli bu canlıların dünyayı sadece şekil olarak değil, miktar olarak da kavrayabildiğini bir kez daha kanıtlıyor.