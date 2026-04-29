Ezber bozan gerçek: Jüpiter aslında Güneş'in etrafında dönmüyor!

Güneş sistemi kütlesinin %99,86'sını Güneş oluştursa da yerçekimi çift taraflı işler. Gezegenler Güneş'in etrafında dönerken, Güneş de gezegenlerin çekim etkisiyle hafifçe yalpalar. Bu etkileşim sonucunda iki gök cismi, aralarındaki ortak bir denge noktası etrafında hareket eder.

Dünya gibi küçük gezegenlerin Güneş ile olan barimerkezi, Güneş'in merkezine çok yakındır. Ancak Jüpiter, Dünya'dan 318 kat daha ağır olduğu için kuralları değiştirir. Jüpiter ve Güneş'in ortak kütle merkezi, Güneş'in yüzeyinin hemen dışında, uzaydaki boş bir noktada yer alır. Yani Jüpiter teknik olarak Güneş'in kendisini değil, onun dışındaki bir noktayı yörüngeler.

Okul kitaplarında öğretilen "Güneş merkezli" model pratik olsa da, evrenin gerçek işleyişi çok daha karmaşıktır. Jüpiter'in devasa kütlesi, onun sistemdeki ayrıcalıklı konumunu ve Güneş'i bile nasıl yerinden oynattığını kanıtlıyor.