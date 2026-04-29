Tek bir dokunuşun gücü: Tenin hafızası yıllarca silinmiyor

Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Laura Crucianelli ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, dokunmanın sadece fiziksel bir veri toplama aracı (sıcak, soğuk, sertlik gibi) olmadığını; aynı zamanda duygusal dünyamızın temel taşı olduğunu savunuyor. Araştırmaya göre derimizde, özellikle yavaş ve şefkatli temaslara tepki veren özel sinir lifleri bulunuyor. Bu lifler, dokunuşu doğrudan beynin duygu ve ödül merkezlerine iletiyor.

Çalışmanın en çarpıcı bulgusu ise dokunma anısının vücutta saklanma biçimi. Bilim insanları, anlamlı bir teması hatırladığımızda beynin sadece bir kaydı oynatmadığını, vücudun o anki hissi fiziksel olarak yeniden canlandırdığını belirtiyor. Bu "bedensel tekrar", çocukluktan itibaren güven duygumuzu, bağlanma şekillerimizi ve ilişkilerimizi şekillendiriyor.

Dijitalleşen dünyada ekranlar aracılığıyla iletişim kursak da araştırmacılar uyarıyor: Hiçbir görüntülü arama veya mesaj, bir dokunuşun sinir sistemimize fısıldadığı o derin güven duygusunun yerini tutamaz. Bu çalışma, sağlıklı bir psikolojik gelişim için fiziksel temasın biyolojik bir zorunluluk olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.