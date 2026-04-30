Bilim dünyasında devrim: Suyun gizemi nihayet çözüldü!

Bilindiği üzere su, soğudukça yoğunluğu azalan ve buzun su üzerinde yüzmesini sağlayan benzersiz özelliklere sahiptir. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu durumun temel sebebi, suyun aslında iki farklı sıvı formunda bulunabilmesidir. Araştırmacılar, aşırı soğutulmuş suyun bu iki form arasında gidip geldiğini ve keşfedilen bu kritik noktada iki fazın birbirine karıştığını gözlemledi.

Deneyin başındaki Profesör Anders Nilsson, bu kritik noktanın adeta bir "kara delik" gibi davranarak sistemin dinamiklerini yavaşlattığını ve suyun yaşamı destekleyen sıra dışı özelliklerini şekillendirdiğini belirtti. On yıllardır tartışılan bu teorinin kanıtlanması; suyun biyolojik süreçlerdeki, kimyadaki ve iklim üzerindeki etkilerini anlamak için yeni bir dönüm noktası kabul ediliyor.

Bilim insanları, suyun normal oda koşullarında bile bu kritik noktanın dalgalanmalarını taşıyan dünyadaki tek "süperkritik" sıvı olduğunu vurguluyor. Bu keşif, "Su olmadan yaşam neden mümkün değil?" sorusuna dair derin moleküler sırlar barındırıyor.