Güneş’in dev plazma bulutlarının gizemi çözüldü!

Milyonlarca derecelik korona tabakasında yüzen bu yapılar, çevrelerine göre 100 kat daha yoğun ve sadece 10.000 °C sıcaklığında. Araştırmacılar bu durumu, "havada asılı duran devasa bir dağa" benzetiyor. Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nden (MPS) uzmanların Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışması, bu plazma dağlarının arkasındaki "tedarik zincirini" ortaya koydu.

MANYETİK ALANLARIN GÜCÜ

Yeni hesaplamalar, Güneş yüzeyindeki manyetik alanların iki devasa tümsek oluşturduğunu ve bu çıkıntıların bu iki tümsek arasındaki vadide şekillendiğini gösteriyor. Süreç iki yönlü işliyor:

Kromosferden (yüzeyin hemen üzerindeki katman) madde püskürtülüyor.

Koronadan gelen sıcak madde soğuyarak yoğunlaşıyor ve yapıya katılıyor.

Araştırmanın başyazarı Lisa-Marie Zeßner-Ondratschek, bu etkileşimin çıkıntıları haftalarca, hatta aylarca stabil tuttuğunu belirtiyor.

DÜNYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

MPS Direktörü Sami K. Solanki'ye göre bu keşif sadece akademik bir başarı değil; aynı zamanda uzay havası tahminleri için kritik bir adım. Uzun ömürlü bu plazma bulutları patladığında, uzaya yayılan parçacıklar Dünya'daki teknolojik altyapıyı tehdit edebiliyor. Bu mekanizmanın anlaşılması, gezegenimizi koruyacak daha güvenilir erken uyarı sistemlerinin önünü açıyor.