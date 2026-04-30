Samanyolu’nun sınırı belirlendi: Galaksimizin bittiği yer neresi?

Gaia ve APOGEE gibi devasa anketlerden gelen 100.000'den fazla dev yıldızın verilerini inceleyen bilim insanları, yıldızların yaşı ile merkeze olan uzaklığı arasında ilginç bir "U eğrisi" keşfetti. Galaksi merkezindeki yıldızlar oldukça yaşlıyken, dışa doğru gidildikçe yıldızlar gençleşiyor; ancak bu kritik sınır geçildiğinde yıldızlar tekrar yaşlanmaya başlıyor. İşte bu "gençleşmenin durduğu" nokta, galaksinin gerçek kenarı olarak kabul ediliyor.

Peki, sınırın ötesindeki yaşlı yıldızlar nereden geliyor? Araştırmacılara göre bu yıldızlar, galaksinin sarmal kolları veya merkezi çubuğunun kütleçekimsel etkisiyle dışarı fırlatılan "göçmen yıldızlar." Yıldız oluşumunun 40.000 ışık yılında kesilmesinin nedenleri arasında ise gazın yıldız oluşturamayacak kadar seyrelmesi, galaktik bükülmeler ve kütleçekimsel rezonanslar gösteriliyor.

Bu önemli keşif, Samanyolu'nun yapısını netleştirirken, kozmik evimizdeki üretken bölgeler ile sessiz dış mahalleler arasındaki sınırı ilk kez bu kadar kesin bir şekilde çiziyor.