Afrika'daki dev yarık hakkında korkutan tahmin! "Artık dönüşü yok"

Columbia Üniversitesi'nden yer bilimci Christian Rowan liderliğindeki ekip, bölgedeki yer kabuğunun beklenenden çok daha ince (yaklaşık 13 kilometre) olduğunu tespit etti. "Necking" (incelme) olarak adlandırılan bu evre, kıtasal kopuşun artık kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Jeolojik ölçekte bir "göz kırpma" süresi sayılabilecek birkaç milyon yıl içinde, magmanın yüzeye çıkması ve Hint Okyanusu'nun bölgeye dolmasıyla yeni bir deniz tabanı oluşacak.

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri de insanlık tarihiyle ilgili. Kenya ve Etiyopya'yı kapsayan bu bölge, erken insan fosilleri açısından son derece zengin. Bilim insanları, bu fosil bolluğunun sadece bölgenin evrimsel öneminden değil, jeolojik süreçlerin yarattığı kusursuz fosilleşme koşullarından kaynaklandığını öne sürüyor. Yaklaşık 4 milyon yıl önce başlayan tortu birikimi, atalarımıza ait izlerin günümüze kadar korunmasını sağlayan bir "doğal arşiv" oluşturmuş.

Şu anki verilere göre devasa Nübye levhası ile Somali levhası birbirinden uzaklaşmaya devam ederken, bu devasa çatlak dünya haritasını kalıcı olarak değiştirmeye hazırlanıyor.