Evrenin en büyük 3 boyutlu haritası tamamlandı: 47 milyon galaksi ve kuasar

Bu devasa haritanın temel amacı, evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu olduğu düşünülen gizemli karanlık enerjiyi anlamak. Bilim dünyası uzun süredir karanlık enerjiyi "kozmolojik bir sabit" (her zaman ve her yerde aynı kalan bir enerji) olarak kabul ediyordu. Ancak DESI'nin ilk üç yıllık verileri üzerinde yapılan analizler, bu kabulü sarsacak nitelikte. Elde edilen bulgular, karanlık enerjinin zamanla zayıflıyor olabileceğine dair ipuçları barındırıyor.

DESI Direktörü Michael Levi, çalışmanın başarısını "fenomenal" olarak nitelendirirken, ekibin 2028 yılına kadar gözlemlere devam edeceğini belirtti. Yeni aşamada, Samanyolu'nun toz bulutları arkasında kalan zorlu bölgeler ve sönük kırmızı galaksiler taranarak haritaya %20'lik bir ekleme yapılması planlanıyor. Beş yıllık verilerin tam analizi ve karanlık enerjiye dair kesin sonuçların 2027 yılında paylaşılması bekleniyor.