Hücrelerimizdeki gizli haberci: Kanseri durduracak anahtar bulundu mu?

Araştırmacılar, SLC33A1 adlı proteinin, ER içindeki oksitlenmiş glutatyonu (GSSG) dışarı taşıyarak hayati bir "düzeltmen" görevi gördüğünü keşfetti. Proteinlerin düzgün şekil alabilmesi için ER'nin belirli bir oksidasyon seviyesinde kalması gerekiyor. Eğer bu denge bozulur ve glutatyon birikirse, hatalı katlanmış proteinler birikerek hücre ölümüne yol açıyor.

Bu mekanizmanın bozulması, özellikle Huppke-Brindle Sendromu gibi nadir nörogelişimsel hastalıklar ve bazı akciğer kanseri türleri ile doğrudan bağlantılı. Bilim insanları, SLC33A1 taşıyıcısını hedef alarak kanserli hücrelerin savunmasını kırmayı veya nörodejeneratif süreçleri yavaşlatmayı hedefliyor.

Dr. Birsoy, bu keşfin sadece hücre biyolojisinin temel prensiplerini açıklamakla kalmadığını, aynı zamanda birçok hastalık için yeni tedavi yöntemlerinin kapısını araladığını belirtti. Bu bulgular, metabolitlerin hücre içindeki yolculuğunun insan sağlığı üzerindeki devasa etkisini bir kez daha kanıtlıyor.