Kuşlar kadınlardan daha çok korkuyor! Sebebi hala çözülemedi

Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya'yı kapsayan araştırmada, uzmanlar "kaçış başlatma mesafesini" ölçtü. Boy ve kıyafet gibi değişkenlerin eşitlendiği deneylerde, erkeklerin kuşlara kadınlardan ortalama bir metre daha fazla yaklaşabildiği görüldü. Bu ilginç fenomen, güvercinler gibi evcil türlerden saksağanlar gibi temkinli türlere kadar 37 farklı kuş türünde tutarlılık gösterdi.

İpucu Ne? Koku mu, Yürüyüş mü? Bilim insanları kuşların bu ayrımı nasıl yaptığını henüz tam olarak açıklayamıyor. UCLA'dan Prof. Daniel Blumstein, kuşların koku, vücut şekli veya yürüyüş tarzı gibi çok ince detaylara dikkat ediyor olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, "Bakan kişinin tarafsız olduğunu varsayardık ama kuşlar için durum böyle değil," diyerek bu bulgunun kentsel ekoloji çalışmalarını değiştirebileceğini vurguluyor.

Şimdilik bu davranışın arkasındaki kesin sebep bir sır olsa da çalışma, şehir kuşlarının çevrelerini değerlendirme konusunda ne kadar sofistike bir yeteneğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.