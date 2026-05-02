Bilim insanlarından diş ve kemik kaybına son veren keşif

Genetiği değiştirilmiş fareler üzerinde yapılan ileri düzey araştırmalar, kök hücrelerin diş gelişiminde nasıl farklılaştığını ortaya koydu. Uzmanlar, iki ayrı hücre yolculuğu belirledi:

CXCL12 Hattı: Diş kökünün ucunda bulunan bu hücreler; dişin ana yapısını oluşturan dentin ve kök yüzeyini kaplayan sement dokusuna dönüşebiliyor. PTHrP Hattı: Diş kesesinde bulunan bu hücreler ise dişi çeneye sabitleyen kemik yapısının oluşumundan sorumlu.

Araştırma lideri Dr. Mizuki Nagata, bu hücrelerin "aç-kapa" mekanizmasıyla nasıl kemiğe dönüştüğünü çözdüklerini belirtti. Bu "hücresel blueprint" (hücresel plan), sadece eksik dişlerin tedavisinde değil, aynı zamanda ciddi diş eti hastalıkları ve kemik erimesi gibi durumlarda da dokuların doğal yollarla onarılmasını sağlayacak.

Bu keşif, gelecekte diş kaybını geri dönülebilir bir durum haline getirecek kök hücre bazlı tedavilerin temel taşı olarak görülüyor.