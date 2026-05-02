NASA uydusu Pasifik'teki dev tsunamiyi ilk kez yüksek çözünürlükle görüntüledi

The Seismic Record dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, SWOT uydusu 120 kilometre genişliğindeki tarama alanıyla tsunami dalgalarının sanılandan çok daha karmaşık bir yapıda olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları daha önce büyük tsunamilerin dağılmadan tek bir kütle gibi ilerlediğini varsayıyordu; ancak yeni veriler, dalga enerjisinin yayıldığını ve farklı bileşenlere saçıldığını kanıtladı.

Bu teknolojik "yeni bakış açısı", depremin kaynağına dair de kritik bilgiler sundu. Uydu ve DART şamandıra verilerinin birleştirilmesiyle, yer kabuğundaki kırılmanın tahmin edilen 300 kilometre yerine 400 kilometre uzunluğunda olduğu anlaşıldı.

Araştırma ekibinden Angel Ruiz-Angulo, bu yüksek çözünürlüklü verilerin gelecekte gerçek zamanlı tsunami tahmin sistemlerini çok daha isabetli hale getireceğini ve kıyı şeritlerinin korunmasında hayati rol oynayacağını belirtti. Bu başarı, uzay tabanlı gözlemlerin afet yönetimindeki kritik önemini bir kez daha kanıtlamış oldu.