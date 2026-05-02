Toprak ısındıkça karbon kilidi açılıyor: 37 yıllık deneyden korkutan sonuç
Massachusetts'teki Harvard Ormanı'nda 37 yıldır aralıksız sürdürülen, dünyanın en uzun süreli toprak ısıtma deneyi, iklim değişikliğiyle ilgili kritik bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları, toprakta "kalıcı ve kararlı" olduğu varsayılan karbon rezervlerinin, artan sıcaklıklarla birlikte atmosfere salınmaya başladığını saptadı.
Deniz Biyolojisi Laboratuvarı'ndan (MBL) Jerry Melillo liderliğindeki ekip, 1980'lerin sonundan bu yana orman toprağını yeraltı kablolarıyla normalden 5 °C daha sıcak tutuyor. Araştırma, başlangıçta aşırı görülen bu sıcaklık artışının, günümüz iklim projeksiyonlarıyla artık korkutucu derecede uyumlu olduğunu gösteriyor.
Gizli Tehlike: Mikrobiyal Değişim
Toprak, atmosfer ve tüm bitki yaşamının toplamından daha fazla karbon barındırıyor. Araştırma sonuçlarına göre:
- Isınan toprakta değişen mikrobiyal topluluklar, yüzyıllardır hapsolmuş organik maddeleri parçalıyor.
- Bu parçalanma, atmosfere ek CO2 salınımına neden oluyor.
- Süreç, "ısınma - daha fazla karbon salınımı - daha fazla ısınma" şeklinde bir geri besleme döngüsünü tetikliyor.
Science of The Total Environment dergisinde yayımlanan bulgular, iklim modellerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Melillo'ya göre, karbon emisyonlarını hızla azaltmak, bu yavaş ama yıkıcı döngüyü kırmak için tek şansımız olabilir.
