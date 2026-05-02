Toprak ısındıkça karbon kilidi açılıyor: 37 yıllık deneyden korkutan sonuç

Deniz Biyolojisi Laboratuvarı'ndan (MBL) Jerry Melillo liderliğindeki ekip, 1980'lerin sonundan bu yana orman toprağını yeraltı kablolarıyla normalden 5 °C daha sıcak tutuyor. Araştırma, başlangıçta aşırı görülen bu sıcaklık artışının, günümüz iklim projeksiyonlarıyla artık korkutucu derecede uyumlu olduğunu gösteriyor.

Gizli Tehlike: Mikrobiyal Değişim

Toprak, atmosfer ve tüm bitki yaşamının toplamından daha fazla karbon barındırıyor. Araştırma sonuçlarına göre:

Isınan toprakta değişen mikrobiyal topluluklar, yüzyıllardır hapsolmuş organik maddeleri parçalıyor.

Bu parçalanma, atmosfere ek CO2

salınımına neden oluyor. Süreç, "ısınma - daha fazla karbon salınımı - daha fazla ısınma" şeklinde bir geri besleme döngüsünü tetikliyor.

Science of The Total Environment dergisinde yayımlanan bulgular, iklim modellerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Melillo'ya göre, karbon emisyonlarını hızla azaltmak, bu yavaş ama yıkıcı döngüyü kırmak için tek şansımız olabilir.