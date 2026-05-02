Uranüs ve Neptün’ün derinliklerinde yeni bir madde hali keşfedildi

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, Carnegie Kurumu araştırmacıları gelişmiş kuantum simülasyonları kullandı. Dünya'daki deniz seviyesi basıncının milyonlarca katı altında, karbon ve hidrojen atomlarının sıra dışı bir yapıya büründüğü gözlemlendi. Bu ekstrem koşullarda karbon atomları, "spiral bir merdivene" benzeyen sert, sarmal bir kafes oluşturuyor. Isı eklendiğinde ise hidrojen atomları, bu katı karbon kafesi içerisinde dikey eksende serbestçe akmaya, yatay düzlemde ise dönmeye başlıyor.

Bu keşfin en önemli sonucu, maddenin iletkenlik özelliklerinin ölçülen yöne göre değişmesi (anizotropi). Geleneksel modeller, bu gezegenlerin içindeki sıvıların her yöne eşit iletkenlik gösterdiğini varsayıyordu. Ancak bu yeni "yarı-1B" akışkanlık, Uranüs ve Neptün'ün neden Dünya'dan çok farklı, eğik ve karmaşık manyetik alanlara sahip olduğunu anlamamızı sağlıyor. Bu bulgu, dev gezegenlerin kaotik kalplerini anlamada devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor.