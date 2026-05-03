100 bin yıl sustu… Sonra bir anda patladı! Bilim insanları şaşkın

Yunanistan'da bulunan Methana Volkanı üzerine yapılan yeni bir araştırma, volkanların yüzeyde uzun süre sessiz kalmasına rağmen yer altında aktif kalabileceğini gösterdi. Çalışmada, volkanın son 700 bin yılda en az 31 kez patladığı ve yaklaşık 100 bin yıl boyunca hiçbir yüzey aktivitesi göstermediği belirlendi.

Araştırmacılar, bu sessiz dönemde yer altında magmanın birikmeye devam ettiğini ortaya koydu. Bu da "10 bin yıl aktif değilse sönmüştür" şeklindeki yaygın kabulün güvenilir olmadığını gösteriyor.

Uzmanlara göre bu bulgular, dünyadaki diğer "sönmüş" kabul edilen volkanlar için de riskin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.