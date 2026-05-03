3,5 milyar yıllık keşif: Mars’ta şaşırtan bulgu

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Gale Krateri'nden aldığı kaya örneğinde 20'den fazla organik molekül tespit etti. Bu, Mars'ta şimdiye kadar bulunan en çeşitli karbon bazlı bileşikler olarak kayda geçti.

Bilim insanları, özel bir kimyasal yöntemle yapılan analiz sayesinde daha önce tespit edilemeyen moleküllere ulaştı. Kayaların yaklaşık 3,5 milyar yıl önce suyla şekillendiği ve kil yapısı sayesinde bu molekülleri koruduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, bu organik bileşiklerin yaşamın doğrudan kanıtı olmadığını ancak Mars'ın geçmişte yaşam için uygun koşullara sahip olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.