Ormanda buldular, açınca şok oldular: Kutudan servet çıktı!

Çekya'daki ormanlık alanda yürüyüş yapan iki kişi, paslı bir alüminyum kutu buldu. Kutuyu açtıklarında içinden 598 adet altın para çıktı. Yakınında bulunan başka bir kutuda ise altın bilezikler ve gümüş bir çanta yer aldı.

Uzmanlar, 1808–1915 yılları arasında basılan paraların Balkanlar üzerinden taşındığını ve daha sonra saklandığını belirtiyor. Hazineyi kimin ve neden gömdüğü kesin olarak bilinmezken, Nazi işgali, savaş sonrası göçler ya da 1953'teki para reformu gibi tarihsel olaylar ihtimaller arasında gösteriliyor.