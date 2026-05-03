Teknokulis Haberler Sorumlu artık yazılım değil şirket: California'dan otonom araçlara sıkı denetim

Sorumlu artık yazılım değil şirket: California'dan otonom araçlara sıkı denetim California, otonom araç teknolojisinin merkezi olmasının yanı sıra, bu araçların trafik disiplinine dahil edilmesinde de öncü bir rol üstleniyor. Eyalet Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tarafından duyurulan ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, sürücüsüz araçların karıştığı kural ihlallerinde doğrudan üretici şirketleri sorumlu tutuyor. "Ülkenin en kapsamlı otonom araç kuralları" olarak tanımlanan bu paket, hem güvenlik standartlarını artırmayı hem de acil durum ekipleriyle koordinasyonu yasal bir zemine oturtmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2026 17:05 AA