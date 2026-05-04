Ay’da yangın deneyi! NASA’nın planı büyük merak uyandırdı

Bilim insanları, Ay'daki yer çekiminin Dünya'nın yaklaşık altıda biri olması nedeniyle alevlerin farklı davrandığını ve bu durumun uzay görevleri için ciddi bir risk oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle gelecekte kurulması planlanan Ay üslerinde, küçük bir yangının kontrolsüz hale gelmesi büyük tehlike yaratabilir.

2026'dan sonra başlatılması planlanan deneyde, kapalı bir sistem içinde farklı malzemeler yakılacak ve alevin davranışı sensörler ve kameralarla takip edilecek. Elde edilecek verilerin, uzayda daha güvenli yaşam alanları ve yangına dayanıklı malzemeler geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.