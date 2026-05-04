Bilim insanları uyardı: Mars’a giden astronotlar dönüşte diyalize girebilir
Mars’a yapılacak insanlı görevler için hazırlıklar sürerken, yeni bir araştırma astronotları bekleyen ciddi bir sağlık riskine dikkat çekti. Araştırmaya göre, uzun süreli uzay yolculuklarında böbrekler hem mikro yer çekimi hem de kozmik radyasyon nedeniyle zarar görebiliyor.
Bilim insanları, uzayda böbrek yapısında değişimler ve işlev kaybı görüldüğünü belirlerken, bu durumun özellikle uzun Mars görevlerinde kalıcı hasara yol açabileceğini vurguladı. Hatta bazı uzmanlar, gerekli önlemler alınmazsa astronotların dönüş yolunda diyalize ihtiyaç duyabileceğini ifade ediyor.
Uzmanlar, böbrek sağlığının uzay görevlerinde kritik bir risk faktörü olarak ele alınması gerektiğini belirtirken, bu alanda yeni koruyucu yöntemlerin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Haber Girişi