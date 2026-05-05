1.600 yıllık mumyanın karnından çıkan şey arkeologları şoke etti: Tarih kitapları yeniden yazılabilir!

Barselona Üniversitesi'nden Ignasi-Xavier Adiego liderliğindeki Oksirinkus Arkeolojik Misyonu, bu bulgunun bir ilk olduğunu vurguluyor. Daha önce mumya sargılarında Grekçe büyü metinlerine veya resmi belgelere rastlanmış olsa da, edebi bir başyapıtın mumyalama sürecine dahil edildiği ilk kez belgelendi.

İçerik: Papirüs, İlyada'nın 2. kitabındaki meşhur "Gemi Kataloğu" bölümünden bir kesit içeriyor.

Teoriler: Uzmanlar, bu metnin mumyalamayı yapan kişinin bir tür "sanatsal imzası" olabileceğini ya da ölen kişiyi koruma amaçlı ritüelistik bir görev üstlendiğini düşünüyor.

Zenginlik ve Teknoloji

Buluntular, buraya gömülen kişilerin yüksek bir refah seviyesine sahip olduğunu gösteriyor; öyle ki bazı mumyaların dillerinde altın ve bakır folyolar bulundu. Araştırmacılar, papirüse zarar vermeden üzerindeki yazıları tam olarak okuyabilmek için X-ışını gibi yüksek teknolojik yöntemlerle çalışmaya devam edecek.

Bu keşif, antik Mısır'da edebiyatın günlük yaşamın ötesinde, ölümden sonraki yolculukta bile ne kadar derin bir yer tuttuğunu kanıtlıyor.

Görsel Kaynak:

(Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı/Facebook)