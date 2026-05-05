Amazon’un gizemli “karanlık toprağı”: İklim kriziyle mücadelede yeni umut

2023 yılında yapılan araştırmalar, bu toprağın sadece bitki gelişimini hızlandırmakla kalmayıp, iklim değişikliğiyle mücadelede "gizli bir silah" olabileceğini gösteriyor. Karanlık Toprak; azot, potasyum ve fosfor bakımından zengin olmasının yanı sıra, çevresindeki topraklara oranla beş kat daha fazla karbon hapsetme kapasitesine sahip. Bilim insanları, bu kaynağı tüketmek yerine, onu model alarak gelecekteki ekolojik restorasyon projeleri için "sentetik" verimli topraklar üretmeyi hedefliyor.

İnsan Eliyle Oluşturulan Bir Miras Araştırmacılar, bu verimli toprağın doğa tarafından değil, binlerce yıl önce yaşamış yerli halklar tarafından kasıtlı olarak oluşturulduğu konusunda hemfikir. İçeriğinde antik kül, çömlek parçaları, kemik ve gıda atıkları bulunan bu karışımın, tarımı güçlendirmek için yüzyıllar boyunca toprağa işlendiği düşünülüyor. Brezilya'daki modern yerli toplulukların hala benzer yöntemler kullanması, bu kadim tarım teknolojisinin günümüzde de yaşadığını kanıtlıyor. 5.000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu miras, modern dünyanın çevre sorunlarına antik bir çözüm sunabilir.