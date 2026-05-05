Işınlanma gerçek mi oluyor? Kuantum dünyasından geleceğin iletişimine

Kuantum ışınlanma, bir parçacığın fiziksel olarak yer değiştirmesi değil, sahip olduğu kuantum durumunun "cisimsiz" bir şekilde başka bir noktaya aktarılmasıdır. Bu süreç, "dolanıklık" adı verilen ve parçacıkların evrenin zıt uçlarında olsalar bile birbirlerini anında etkilemesini sağlayan fenomene dayanır. Bilim insanları, geçtiğimiz yıllarda uydular aracılığıyla 1.400 kilometrelik mesafede kuantum bilgi aktarmayı başararak "kuantum internet" yolunda dev bir adım attı.

Peki, bir gün insanları ışınlayabilecek miyiz? Mevcut fizik kurallarına göre cevap maalesef: Hayır. Bir insanı ışınlamak için yaklaşık 7 oktilyon atomun verisini hatasız kopyalamak gerekir; bu da dünyadaki toplam dijital verinin 50 bin katı bir depolama alanı demektir. Ayrıca, Heisenberg'in Belirsizlik İlkesi ve kuantumun kopyalanamazlık teoremi, bir atomun hem konumunu hem de hızını aynı anda tam olarak bilmemizi imkansız kılarak Star Trek tarzı bir ışınlanmanın önünü kesiyor.

Sonuç olarak ışınlanma bizi işe veya başka gezegenlere götürmeyecek; ancak geleceğin süper hızlı ve kırılamaz güvenlikteki iletişim ağlarının temel taşı olacak.