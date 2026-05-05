NASA uzaydan gördü, dünya şokta! Haritadan silinecek ilk şehir belli oldu!

NASA ve Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) ortaklığındaki NISAR uydusu, Ekim 2025 ile Ocak 2026 arasındaki verileri analiz ederek sorunun boyutunu gözler önüne serdi. Temel neden, kentin altındaki yer altı su kaynaklarının (akiferlerin) aşırı pompalanması ve yoğun kentleşme olarak gösteriliyor. Son bir asırda şehrin bazı bölgelerinde toplam çökme miktarı 12 metreyi aşmış durumda.

Kritik Altyapı Tehdit Altında Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden araştırmacı Enrique Cabral, bu durumun sadece tarihi yapıları değil; metro hatlarını, su şebekelerini ve drenaj sistemlerini de ciddi şekilde tahrip ettiğini belirtiyor. Örneğin, ikonik Bağımsızlık Meleği anıtının zeminine, çevresindeki toprak çöktüğü için yıllar içinde 14 basamak eklenmek zorunda kalındı.

Bilim insanları, uzaydan gelen bu hassas verilerin, hükümetin su krizini yönetmesi ve felaketi önleyici tedbirler alması için hayati bir "ilk adım" olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, şehrin geleceği bu görünmez ama hızlı batışın nasıl durdurulacağına bağlı.