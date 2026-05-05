Neptün’ün ötesindeki küçük dünyada "imkansız" atmosfer keşfedildi

Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden Ko Arimatsu liderliğindeki ekip, bu keşfi "yıldız örtülmesi" yöntemiyle gerçekleştirdi. Nesne, uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden kesilmek yerine kademeli olarak azalıp artması, ışığın bir atmosfer tarafından kırıldığını kanıtladı. Tespit edilen atmosfer, Dünya'nınkinden milyonlarca kat daha ince olsa da bu boyuttaki bir cisim için "imkansız" kabul ediliyordu.

Normal şartlarda bin yıl içinde uzaya karışıp yok olması gereken bu atmosferin nasıl varlığını koruduğu ise büyük bir merak konusu. Bilim insanları iki ihtimal üzerinde duruyor: Ya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpışması bu gazı açığa çıkardı ya da nesne üzerinde yer alan aktif buz volkanları (kriyovolkanlar) atmosferi sürekli yeniliyor.

Nature Astronomy'de yayımlanan bu çalışma, yalnızca dev gezegenlerin atmosfer sahibi olabileceği yönündeki geleneksel teorileri sarsıyor. Keşif, Kuiper Kuşağı'ndaki küçük buz dünyalarının sanıldığından çok daha dinamik yapılar olabileceğini ortaya koyuyor.