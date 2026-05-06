Cehennem kapısı sönüyor mu? Alevler azalıyor ama tehlike geçmiş değil

Turkmengaz yetkilileri, 2024 yılında kraterin yakınına açılan iki yeni doğalgaz kuyusunun, yer altındaki gaz rezervini çektiğini ve bu sayede alevlerin üç kat azaldığını açıkladı. Ancak uydu verileri, bu sönme sürecinin kuyular açılmadan önce başladığını gösteriyor.

SÖNMESİ NEDEN KÖTÜ BİR HABER OLABİLİR?

Haberdeki asıl çarpıcı nokta ise alevlerin tamamen sönmesinin yaratacağı ekolojik risk. Krater, saatte ortalama 1.300 ila 1.960 kilogram arasında metan gazı salıyor. Metan, ısıyı hapsetme konusunda karbondioksitten 30 kat daha güçlü bir sera gazı. Şu anki yanma süreci, metanı daha az zararlı olan karbondioksite dönüştürüyor. Eğer ateş tamamen sönerse, çiğ metan gazı doğrudan atmosfere karışarak iklim krizini daha da derinleştirebilir.

1971'deki bir Sovyet sondaj hatasıyla oluşan bu devasa çukur, görünüşe göre bir süre daha tamamen kapanmayacak; zira sönmesi, yanmasından daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir.