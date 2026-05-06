Galileo’nun teleskobu ve evrenin gizemi: Dünya gerçekten dönüyor mu?

Galileo, Jüpiter'in yakınında hareket eden dört küçük nokta fark etti. Bu noktaların gezegene eşlik eden uydular olduğunu anladığında, evrendeki her şeyin Dünya etrafında dönmediği gerçeği ilk kez somut bir şekilde kanıtlanmış oldu. Ardından Venüs'ü inceleyen astronom, gezegenin tıpkı Ay gibi farklı evrelerden geçtiğini saptadı. Batlamyus modeline göre Venüs Dünya etrafında dönseydi, her zaman sadece ince bir hilal şeklinde görünmeliydi. Ancak "tam" evrelerin gözlemlenmesi, Venüs'ün Güneş çevresinde dolandığının tartışmasız bir işaretiydi.

Bu keşifler Kopernik'in güneş merkezli modelini desteklese de Galileo'nun engizisyonla karşı karşıya gelmesine ve ömür boyu ev hapsine çarptırılmasına neden oldu. Bilimsel gerçeklerin kabul görmesi için yüzyıllar geçmesi gerekse de, Galileo'nun teleskobundan süzülen o görüntüler modern astronominin temelini attı. Kesin kanıt niteliğindeki yıldız paralaksının ölçülmesi içinse insanlığın 1838 yılına kadar beklemesi gerekecekti.