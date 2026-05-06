Petrol dinozorlardan mı geliyor? İşte "fosil yakıt" efsanesinin perde arkası

GERÇEK KAYNAK: ALG VE PLANKTONLAR

Petrolün asıl kaynağı devasa T-Rex'ler değil, okyanuslarda yaşayan trilyonlarca mikroskobik alg ve planktondur. Milyonlarca yıl önce ölen bu canlılar deniz tabanına çökmüş, oksijensiz ortamda tortu tabakalarıyla kaplanmıştır. Zamanla yüksek ısı ve basınç altında "pişen" bu organik maddeler, bugün kullandığımız siyah sıvıya dönüşmüştür. Dinozorlar karada yaşarken, petrol denizel ortamlarda oluşur.

PAZARLAMA BİLİMİN ÖNÜNE GEÇTİ

Peki, neden bu yanlış bilgiye inanıyoruz? Bu şehir efsanesinin kökeni 1933 Chicago Dünya Fuarı'na dayanıyor. Sinclair Oil şirketi, o dönemde reklamlarında dinozorları maskot olarak kullanmaya başladı. Özellikle Apatosaurus figürünün halk tarafından çok sevilmesi, "fosil yakıt" terimiyle birleşince, insanlar petrolün doğrudan dinozorlardan geldiğini varsaydı.

Kısacası, aracınızın deposunu doldururken bir dinozor suyunu değil, antik okyanusların mikroskobik sakinlerini yakıyorsunuz. Bilim dünyası 1763'ten beri petrolün organik kökenini bilse de, reklam dünyasının yarattığı dev kertenkele imajı gerçeğin önüne geçmeyi başardı.