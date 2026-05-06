Yüzyıl sonunda dünya nüfusunun üçte biri aşırı sıcak ve kuraklıkla karşı karşıya!

Mevcut politikaların 2100 yılına kadar 2,7 °C'lik bir sıcaklık artışına yol açacağı belirtilen raporda, bu "çifte darbe" etkisinin sadece can kayıplarını artırmakla kalmayacağı; aynı zamanda devasa orman yangınlarına, tarımsal çöküşe ve sosyo-ekonomik istikrarsızlığa neden olacağı vurgulanıyor.

Araştırmacılar, küresel ısınmaya en az katkıda bulunan düşük gelirli ve tropikal ülkelerin bu krizden en ağır darbeyi alacağına dikkat çekerek büyük bir "iklim adaletsizliği" yaşandığını belirtiyor. Ancak rapor bir umut ışığı da sunuyor: Paris Anlaşması hedeflerine sadık kalınması ve emisyonların hızla azaltılması durumunda, bu felaketten etkilenecek insan sayısı 900 milyon kişi azaltılabilir. Uzmanlar, milyarlarca insanın günlük yaşamını korumak için acil ve adil bir iklim eyleminin şart olduğunu hatırlatıyor.