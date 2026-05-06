Yüzyıl sonunda dünya nüfusunun üçte biri aşırı sıcak ve kuraklıkla karşı karşıya!
Almanya ve Çin’den araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışma, iklim değişikliğinin korkutucu boyutlarını gözler önüne serdi. Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, mevcut emisyon rotası devam ederse, 2090’lı yıllara kadar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 28’i (2,6 milyar kişi), aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli kuraklığın eş zamanlı yaşandığı "bileşik ekstrem olaylarla" beş kat daha sık karşılaşacak.
Mevcut politikaların 2100 yılına kadar 2,7 °C'lik bir sıcaklık artışına yol açacağı belirtilen raporda, bu "çifte darbe" etkisinin sadece can kayıplarını artırmakla kalmayacağı; aynı zamanda devasa orman yangınlarına, tarımsal çöküşe ve sosyo-ekonomik istikrarsızlığa neden olacağı vurgulanıyor.
Araştırmacılar, küresel ısınmaya en az katkıda bulunan düşük gelirli ve tropikal ülkelerin bu krizden en ağır darbeyi alacağına dikkat çekerek büyük bir "iklim adaletsizliği" yaşandığını belirtiyor. Ancak rapor bir umut ışığı da sunuyor: Paris Anlaşması hedeflerine sadık kalınması ve emisyonların hızla azaltılması durumunda, bu felaketten etkilenecek insan sayısı 900 milyon kişi azaltılabilir. Uzmanlar, milyarlarca insanın günlük yaşamını korumak için acil ve adil bir iklim eyleminin şart olduğunu hatırlatıyor.