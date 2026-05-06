Zürafaların dilleri neden koyu mor renktedir?

Zürafalar günlerinin yaklaşık 12 saatini yüksek ağaçlardan yaprak ve çiçek yiyerek geçirirler. Uzmanlara göre dillerindeki bu koyu rengin temel sebebi, yüksek yoğunluktaki melanin pigmentidir. Bu pigment, dillerini gün boyu güneş altında beslenirken zararlı UV ışınlarından ve güneş yanıklarından korur. İlginç bir şekilde, dillerin sadece uç kısımları koyu renklidir; ağız içinde kalan ve güneşe maruz kalmayan kısımlar genellikle pembedir.

Diğer Türlerde Durum Nasıl?

Okapiler: Zürafaların akrabası olan okapiler de benzer şekilde koyu renkli dillere sahiptir.

Kutup Ayıları: Yavruyken pembe olan dilleri, yaşlandıkça ısıyı emmeye yardımcı olması için siyaha veya koyu maviye döner.

Mavi Dillli Skinkler: Bu sürüngenler ise parlak dillerini genellikle bir savunma mekanizması olarak kullanırlar.

Zürafaların bu anatomik özelliği, sadece dikenlerden korunmak için nasırlaşmış bir yapı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın en etkili "güneş kremi" çözümünü de beraberinde getiriyor.