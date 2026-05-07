Ay tozuyla beslenen hamamböcekleri: Apollo 11’in garip deneyi

Bu sıra dışı deneyin başrollerinde ise hamamböcekleri, karidesler ve bazı balık türleri vardı. Minnesota Üniversitesi'nden Dr. Marion Brooks'un yönettiği araştırmada, hamamböceklerine öğütülmüş ay tozu yedirildi ve bu tozun içinde yaşamaları sağlandı. Bilim insanları, ay tozunun keskin ve cam gibi parçacıklardan oluştuğunu bildikleri için, böceklerin sindirim sistemlerinin zarar görmesinden endişe ediyorlardı.

Ancak sonuçlar şaşırtıcı derecede "olaysız" bitti. Ay tozu yiyen hamamböceklerinde hiçbir aşınma, zehirlenme veya doku hasarı gözlenmedi. Hatta deney grubundaki ölüm oranları, normal beslenen kontrol grubundan daha düşük çıktı. Bu garip yemek seansı, Ay toprağının biyosferimiz için tehdit oluşturmadığını ve uydumuzun tamamen cansız olduğunu kanıtlayan ilk önemli adımlardan biri oldu. Bugün bu deney kulağa tuhaf gelse de, insanlığın bilinmeyene karşı aldığı bilimsel bir tedbir olarak tarihe geçti.