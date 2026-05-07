Bilim dünyası çözdü: Avustralya’nın simgesi "12 havari" nasıl oluştu?

Doç. Dr. Stephen Gallagher liderliğindeki ekip, bölgedeki mikrofosilleri analiz ederek kayalıkların yaşını 8,6 ile 14 milyon yıl aralığında güncelledi. Bu veriler, oluşumun önceki tahminlerden daha genç olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, tektonik plakaların yavaş hareketleri deniz tabanını yukarı iterek kireçtaşı katmanlarını yükseltti. Ancak bugün turistlerin hayranlıkla izlediği dramatik kule formları, asıl şeklini son Buzul Çağı'nın ardından gelen şiddetli kıyı erozyonuyla kazandı.

Antik Depremlerin ve İklimin İzleri

Kayalıklardaki hafif eğimli katmanlar ve küçük fay hatları, bölgenin geçmişteki antik depremlerden nasıl etkilendiğini belgeliyor. Araştırmacılar, bu devasa yapıları "doğal bir zaman kapsülü" olarak nitelendiriyor. Özellikle 13,8 milyon yıl önceki sıcak iklim koşullarına dair veriler sunan bu katmanlar, günümüzdeki iklim değişikliği ve deniz seviyesi yükselmelerine yönelik gelecekte bizi nelerin beklediğine dair kritik ipuçları barındırıyor. Bilim insanları, erozyon nedeniyle sayıları sekize düşen bu yapıların, yok olmadan önce daha fazla incelenmesi gerektiğini vurguluyor.