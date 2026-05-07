Dinozorların "kayıp" 10 milyonu: Fosil kayıtlarından daha eski çıktılar!

Yale'den Chase Brownstein ve Princeton'dan Dr. Christopher Griffin liderliğindeki ekip, karmaşık istatistiksel modeller kullanarak erken dönem türlerin kemik yapısını ve evrimleşme hızını analiz etti. Sonuçlar çarpıcı: Dinozorların ortak atası, muhtemelen 250 ila 240 milyon yıl önce, yani Triyas döneminin başlarında ortaya çıkmış olmalı.

Peki, bu 10 milyon yıllık süreçte neden hiç kemik bulamadık? Araştırmacılara göre bu "hayalet dönem," o zamanki dev kıta Pangea'nın kurak iklim koşullarından ve çevresel faktörlerin fosilleşmeye izin vermemesinden kaynaklanıyor olabilir. Kemik bulunmasa da, o döneme ait dinozor benzeri ayak izleri bu teoriyi destekleyen en büyük kanıtlardan biri.

Özetle; dinozorlar, baskın tür haline gelmeden önce milyonlarca yıl boyunca "sessizce" çeşitlenerek uygun zamanı beklemişler. Bu ufuk açıcı çalışmanın detayları The Royal Society Proceedings B dergisinde yayımlandı.