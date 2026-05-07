Fransa'da taş devri gizemi: Antik nüfusun tamamen yok olduğu ortaya çıktı!

Araştırmacılar, Bury kasabası yakınlarındaki bir megalitik mezarda bulunan 132 bireyin genetik haritasını inceledi. Elde edilen sonuçlar, M.Ö. 3000 civarında bölgede keskin bir genetik kırılma yaşandığını kanıtladı. İlk yerleşik topluluğun yerini, genetik olarak Güney Avrupa ve İber Yarımadası ile bağlantılı olan tamamen farklı bir grup aldı.

Bu dramatik çöküşün arkasında sadece göçlerin değil, ölümcül hastalıkların da olduğu belirlendi. Kalıntılar üzerinde yapılan incelemelerde antik veba bakterisi ve bit kaynaklı humma izlerine rastlandı. Uzmanlar; salgın hastalıklar, çevresel stres ve sosyal değişimlerin birleşerek kitlesel ölümlere yol açtığını belirtiyor.

Özellikle çocuk ve genç ölümlerinin yüksekliği, o dönemde yaşanan büyük krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Bu değişimle birlikte toplumun sosyal yapısı da dönüştü; geniş aile mezarlarının yerini tek bir erkek soyuna odaklanan yeni bir düzen aldı. Bu keşif, Avrupa'daki devasa taş anıtlar çağının neden sona erdiğine dair kadim bir gizemi de aydınlatıyor.