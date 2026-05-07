Satürn’e yolculuk: 17 yıllık bir intihar görevi mi?

NASA uzmanı Geoffrey Landis'e göre, Satürn'ün uyduları Titan ve Enceladus'tan örnek getirip dönmek teorik olarak mümkün; ancak bu süreç devasa lojistik engeller barındırıyor. En büyük sorunlardan biri gıda: 17 yıllık bir görevde her bir astronotun yaklaşık 12 ton yiyecek tüketmesi gerekiyor. Bu ağırlık, geminin ihtiyaç duyduğu yakıt miktarını da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Bilim insanları bu sorunu çözmek için Titan'ın metan zengini atmosferini bir "uzay petrol istasyonu" gibi kullanarak yerinde yakıt üretmeyi planlıyor.

Ancak asıl dönüm noktası itki sistemlerinde yatıyor. Kimyasal roketlerle on yılı aşan bu yolculuk, radyasyon ve psikolojik etkiler nedeniyle bir "ölüm görevi" olarak nitelendiriliyor. Çözüm ise 1960'lardan beri üzerinde çalışılan nükleer termal itki sistemlerinde olabilir. Eğer bu teknoloji geliştirilirse, yolculuk süreleri dramatik şekilde kısalabilir. Şimdilik Satürn, insanlı görevler için büyüleyici ama ulaşılması imkânsız bir hedef olarak kalmaya devam ediyor.