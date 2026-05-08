Bılım dünyasında bır ilk: Koku duyusunun "büyüleyıcı" harıtası çıkarıldı

Bugüne kadar bilim dünyası, koku reseptörlerinin burun içinde rastgele dağıldığını varsayıyordu. Ancak 300'den fazla fare ve 2,3 milyon nöron üzerinde yapılan genetik incelemeler, bu sistemin aslında son derece organize olduğunu kanıtladı. Araştırma, reseptörlerin burun içinde yukarıdan aşağıya doğru belirli bir gradyanla, yatay şeritler halinde dizildiğini ortaya koydu. Bu organizasyonun ise "retinoik asit" adı verilen bir molekül tarafından yönlendirildiği saptandı.

Kıdemli yazar nörobiyolog Sandeep Datta, "Koku, haritası en uzun süredir eksik olan duyuydu," diyerek bu çalışmanın sistem hakkındaki temel düşünceleri değiştirdiğini belirtti. Keşfedilen bu yapısal düzen, burundaki reseptörlerin beynin koku merkeziyle nasıl kusursuz bir uyum içinde çalıştığını da açıklıyor.

Bu gelişme, sadece temel biyolojik süreçleri anlamakla kalmıyor; aynı zamanda koku kaybı yaşayan insanlar için yeni tedavi yollarının kapısını aralıyor. Uzmanlar, koku duyusunu geri kazanmanın hem fiziksel güvenlik hem de psikolojik sağlık için hayati önem taşıdığını vurguluyor.