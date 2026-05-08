GPU Verimliliğinde Devrim: UC San Diego’dan Yeni Güç Çipi

Günümüz veri merkezlerinde elektrik genellikle 48 volt olarak dağıtılırken, GPU'lar güvenli çalışma için 1 ila 5 volt gibi çok daha düşük seviyelere ihtiyaç duyuyor. Geleneksel voltaj düşürücülerin (DC-DC converter) aksine bu yeni tasarım, manyetik alanlar yerine mekanik titreşimlerle enerji depolayan piezoelektrik rezonatörler kullanıyor.

Geliştirilen hibrit prototip, laboratuvar testlerinde şu sonuçları verdi:

Yüksek Verimlilik: 48 volttan 4,8 volta düşüşte %96,2 verimlilik oranına ulaşıldı.

Güç Kapasitesi: Önceki piezoelektrik tasarımlara kıyasla dört kat daha fazla çıkış akımı sağlandı.

Geleceğin Veri Merkezleri

Projenin kıdemli yazarı Profesör Patrick Mercier, geleneksel indüktif dönüştürücülerin limitlerine ulaştığını, piezoelektrik teknolojisinin ise çok daha küçük ve ölçeklenebilir sistemlerin önünü açacağını belirtiyor. Henüz erken aşamada olan bu teknolojinin, üretim ve paketleme süreçleri optimize edildikten sonra modern veri merkezlerinde standart haline gelmesi bekleniyor.