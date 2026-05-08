GPU Verimliliğinde Devrim: UC San Diego’dan Yeni Güç Çipi
California Üniversitesi, San Diego (UC San Diego) mühendisleri, veri merkezlerinin enerji tüketimini kökten azaltabilecek yeni bir mikroçip tasarımı geliştirdi. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, özellikle yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama için kritik olan GPU’ların (Grafik İşlem Birimi) güç yönetimini hedefliyor.
Günümüz veri merkezlerinde elektrik genellikle 48 volt olarak dağıtılırken, GPU'lar güvenli çalışma için 1 ila 5 volt gibi çok daha düşük seviyelere ihtiyaç duyuyor. Geleneksel voltaj düşürücülerin (DC-DC converter) aksine bu yeni tasarım, manyetik alanlar yerine mekanik titreşimlerle enerji depolayan piezoelektrik rezonatörler kullanıyor.
Geliştirilen hibrit prototip, laboratuvar testlerinde şu sonuçları verdi:
- Yüksek Verimlilik: 48 volttan 4,8 volta düşüşte %96,2 verimlilik oranına ulaşıldı.
- Güç Kapasitesi: Önceki piezoelektrik tasarımlara kıyasla dört kat daha fazla çıkış akımı sağlandı.
Geleceğin Veri Merkezleri
Projenin kıdemli yazarı Profesör Patrick Mercier, geleneksel indüktif dönüştürücülerin limitlerine ulaştığını, piezoelektrik teknolojisinin ise çok daha küçük ve ölçeklenebilir sistemlerin önünü açacağını belirtiyor. Henüz erken aşamada olan bu teknolojinin, üretim ve paketleme süreçleri optimize edildikten sonra modern veri merkezlerinde standart haline gelmesi bekleniyor.