Interstellar gerçek mi oluyor? Kara delikler aracılığıyla geçmişe mesaj göndermek mümkün olabilir

Fizikçiler Dr. Kaiyuan Ji, Profesör Mark Wilde ve Profesör Seth Lloyd, kara deliklerin yakınında oluşabilecek Kapalı Zamansal Eğriler (CTC) üzerinde yaptıkları matematiksel analizlerle, bilginin zaman içinde geriye yolculuk yapabileceğini öne sürüyor. Teorik olarak, kütleçekiminin zamanı büktüğü bu ekstrem bölgelerde, kuantum dolanıklığı sayesinde sinyallerin geçmişteki alıcılara ulaşması mümkün görünüyor.

Çalışmanın merkezinde, kuantum dolanıklığının sağladığı avantaj yer alıyor. Araştırmacılara göre, alıcı ve verici arasındaki bilgi döngüsü doğru yapılandırıldığında, zaman yolculuğunun en büyük sorunu olan "gürültü" ve "büyükbaba paradoksu" gibi engeller aşılabilir. Sinyal, geçmişe gidip bir değişikliğe yol açsa bile, bu durum kendi varlığını yok etmeyecek bir nedensellik döngüsü içerisinde dengelenebilir.

Henüz fiziksel bir zaman makinesi inşa edilmemiş olsa da, bu araştırma kuantum mekaniği ve genel görelilik arasındaki kayıp halkayı bulmak adına devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor. Belki de geçmişi değiştiremeyiz ama onu uyarmak bir gün mümkün olabilir.