Yılın en uzun ayı her yerde aynı değil: İşte işin sırrı

Dünyadaki ülkelerin yaklaşık üçte biri hala yaz saati uygulamasını kullanıyor. Ancak bu geçişin hangi ayda yapıldığı, "en uzun ayı" belirliyor. Avrupa, Mısır ve İsrail gibi bölgelerde saatler Ekim ayında geri alınıyor. Ekim zaten 31 gün çeken bir ay olduğu için, geri alınan bir saatle birlikte bu bölgelerde yılın en uzun ayı 31 gün + 1 saat ile Ekim oluyor.

ABD ve Karayipler'de ise saatler 30 gün çeken Kasım ayında geri alındığı için, bu bölgelerdeki 31 günlük aylar arasında böyle bir süre farkı oluşmuyor.

Artık Saniyeler ve Aralık Ayı

Yaz saati uygulamayan ülkeler için ise rekabet saniyelerle ölçülüyor. Dünyanın dönüş hızındaki düzensizlikleri atomik saatlerle eşitlemek için zaman zaman "artık saniye" eklemesi yapılır. Bu ekleme genellikle 30 Haziran veya 31 Aralık tarihlerinde gerçekleşir.

Örneğin, en son 31 Aralık 2016'da bir artık saniye eklenmiştir. Bu durum, o yıl için Aralık ayını teknik olarak dünyanın geri kalanı için yılın en uzun ayı yapmıştır. Kısacası, takvimde tüm 31 günlük aylar eşit görünse de coğrafya ve bilimsel düzeltmeler bu dengeyi değiştirmektedir.