Alaska semalarında görsel şölen: NASA, dev bulut girdaplarını ve kutup fırtınasını görüntüledi

Görüntülerde, rüzgarın yönünü takip eden ve "bulut caddeleri" olarak bilinen uzun paralel çizgiler ile açık hücreli bulut yapıları dikkat çekiyor. Aleut Adaları yakınlarında ise, rüzgarın yüksek yer şekilleri etrafında bükülmesiyle oluşan ve "von Kármán girdapları" adı verilen spiral desenler net bir şekilde görülebiliyor.

Ancak fotoğrafın en çarpıcı unsuru, Anchorage'ın yaklaşık 300 kilometre güneybatısında dönen devasa bulut girdabı oldu. Meteorologlar, bu sistemin "polar alçak basınç" (polar low) adı verilen kompakt bir siklon olduğunu doğruladı. Tropik fırtına şiddetinde rüzgarlar üreten bu mini fırtına, bölgeye yoğun kar yağışı ve fırtınalı hava taşıdı.

Alaska genelinde Mart ayı boyunca etkili olan bu sert hava koşulları, Nisan sonunda yerini daha ılık ancak "atmosferik nehirler" nedeniyle oldukça yağışlı bir döneme bıraktı. NASA Earth Observatory tarafından paylaşılan bu kareler, gezegenimizin atmosferik dinamiklerinin ne denli güçlü ve görsel olarak çarpıcı olduğunu bir kez daha kanıtladı.