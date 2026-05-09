Blue Origin’in yeni Ay aracı MK1, NASA testlerini başarıyla geçti

NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki devasa Chamber A termal vakum odasında gerçekleştirilen testlerde, MK1 uzay boşluğunun aşırı düşük basınç ve uç sıcaklıklarına maruz bırakıldı. Bu simülasyonlar sayesinde aracın yapısal dayanıklılığı ve termal sistemlerinin zorlu koşullardaki performansı onaylanmış oldu. 3 tona kadar kargo taşıma kapasitesine sahip olan MK1; hassas iniş teknolojileri, kriyojenik itki sistemleri ve otonom navigasyon yeteneklerini sergilemek üzere tasarlandı.

MK1, bu yıl içinde planlanan ilk göreviyle NASA'nın CLPS (Ticari Ay Yükü Hizmetleri) girişimi kapsamında iki önemli bilimsel cihazı Ay'ın güney kutbuna taşıyacak. Bu yükler, iniş sırasında motor alevinin Ay yüzeyiyle etkileşimini inceleyecek kameralar ve hassas konum belirlemeye yardımcı olacak lazer yansıtıcılardan oluşuyor.

Bu testlerin başarısı, gelecekte astronotları Ay yüzeyine indirecek olan daha büyük Mark 2 (MK2) aracının geliştirilmesi için de hayati veriler sağlıyor. Blue Origin ve NASA arasındaki bu iş birliği, Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturma ve Artemis görevlerini hayata geçirme yolunda dev bir adım olarak nitelendiriliyor.