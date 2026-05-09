Isınan okyanuslar tehlikeli bir metan patlamasını tetikleyebilir

Normal şartlarda metan üretimi oksijensiz ortamlarda (bataklıklar gibi) gerçekleşirken, bu çalışma okyanusun güneş gören, oksijenli üst katmanlarında da bu gazın üretilebildiğini kanıtladı. Araştırma ekibinden Doç. Dr. Thomas Weber, fosfat kıtlığının okyanustaki metan salınımı için ana kontrol düğmesi olduğunu belirtiyor.

Tehlikeli Geri Besleme Döngüsü

İklim değişikliği okyanus yüzeyini ısıttıkça, suyun dikey karışımı yavaşlıyor ve derinlerdeki fosfatın yüzeye ulaşması engelleniyor. Yüzey suları besinsiz kaldığında ise mikroplar daha fazla metan salgılamaya başlıyor. Metan, ısıyı hapsetmede karbondioksitten çok daha etkili bir gaz olduğu için, artan emisyonlar atmosferi daha fazla ısıtıyor ve bu da okyanusların daha çok ısınmasına neden olan tehlikeli bir geri besleme döngüsü yaratıyor.

Çoğu iklim modelinde henüz yer almayan bu sürecin sisteme dahil edilmesi, küresel ısınma tahminlerinin doğruluğu açısından kritik önem taşıyor. Araştırmacılar, okyanustaki bu küçük ölçekli biyolojik faaliyetlerin küresel iklimin geleceğini belirlemede kilit rol oynayabileceği konusunda uyarıyor.