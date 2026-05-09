Yeni bellek teknolojisi: Tek şarjla aylarca kullanım mümkün olabilir

Geliştirilen bu yeni bellek, "ferroelektrik tünel eklemi" (FTJ) prensibine dayanıyor. Araştırmacılar, hafniyum oksit kullanarak sadece 25 nanometre genişliğinde (insan saçından 3 bin kat daha ince) bir yapı oluşturdu. Normalde bellek birimleri küçüldükçe performans kaybı ve enerji sızıntısı yaşanırken, ekip bu sorunu tersine çevirmeyi başardı. Özel bir ısıtma yöntemiyle yarı dairesel elektrotlar oluşturan bilim insanları, sızıntıyı engelleyerek "küçüldükçe daha iyi performans sergileyen" bir sistem elde ettiler.

Bu buluşun pratik hayata yansıması muazzam olabilir. Akıllı saatlerin tek şarjla aylarca çalışmasına olanak tanıyacak bu teknoloji, özellikle yüksek enerji tüketen yapay zeka (AI) işlemlerinde de verimliliği artıracak. Mevcut yarı iletken üretim süreçleriyle uyumlu olan bu yeni nesil belleklerin, yakın gelecekte akıllı telefonlardan sensör ağlarına kadar pek çok cihazda kullanılması bekleniyor.

Profesör Majima, bu başarının "yapılamaz" denilen bilimsel sınırları zorlayarak elde edildiğini ve geleceğin teknolojilerine ışık tutacağını belirtiyor.