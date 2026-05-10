100 yıl içinde gerçekleşebilir! Bilim insanları dev kara delik çarpışmasını izliyor

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Markarian 501 galaksisinin merkezinde birbirine doğru yaklaşan iki süper kütleli kara delik tespit etti. Araştırmacılara göre bu dev kara delikler yaklaşık 100 yıl içinde çarpışabilir.

Her biri Güneş'in yüz milyonlarca katı kütleye sahip olan kara deliklerin birleşmesi, evrene çok güçlü kütleçekim dalgaları yayacak. Bilim insanları, bu nadir olayın kara deliklerin nasıl birleştiğini anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.