100 yıl içinde gerçekleşebilir! Bilim insanları dev kara delik çarpışmasını izliyor
Dünya’dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin merkezinde bulunan iki süper kütleli kara deliğin birbirine hızla yaklaştığı ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre her biri Güneş’in milyonlarca katı kütleye sahip olan bu dev cisimler, yaklaşık 100 yıl içinde çarpışarak evrene son derece güçlü kütleçekim dalgaları yayabilir.
Her biri Güneş'in yüz milyonlarca katı kütleye sahip olan kara deliklerin birleşmesi, evrene çok güçlü kütleçekim dalgaları yayacak. Bilim insanları, bu nadir olayın kara deliklerin nasıl birleştiğini anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.
